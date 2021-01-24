تضم 14 نائبا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، علي تشكيل لجنة القيم والتي تكونت من 14 نائبا والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والنواب هم :





1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)





2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)





3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)





4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)





5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)





6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)





7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)





8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)





9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)





10 - سوسن حسني حافظ (وفد)





11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)





12 - مى كرم جبر (مستقل)





13 - رفعت درويش (المؤتمر)





14 - علي عبد الونيس (مستقل)