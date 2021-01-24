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برلمان

تضم 14 نائبا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم  برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، علي تشكيل لجنة القيم والتي تكونت من  14 نائبا والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والنواب هم : 

1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني  (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي  (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر  (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ  (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مى كرم جبر  (مستقل)

13 - رفعت درويش  (المؤتمر)

14 - علي عبد الونيس  (مستقل)
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