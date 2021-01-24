تضم 14 نائبا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، علي تشكيل لجنة القيم والتي تكونت من 14 نائبا والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والنواب هم :
1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)
2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)
3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)
4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)
5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)
6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)
7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)
8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)
9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)
10 - سوسن حسني حافظ (وفد)
11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)
12 - مى كرم جبر (مستقل)
13 - رفعت درويش (المؤتمر)
14 - علي عبد الونيس (مستقل)