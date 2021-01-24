أخبار الفن.. خالد النبوي يواجه هجوما حادًا بسبب صورة مع مساعديه.. وحقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:
أثار الفنان خالد النبوي جدلا كبيرا بنشر صورة له مع مساعديه من موقع تصوير فيلم "الكهف" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد عن اسم مولودتها الجديدة من حبيبها المغني البريطاني زين مالك منذ ايام، لافتة الى انه اسما عربيًا.
هاجم الفنان راغب علامة السلطات اللبنانية في تغريدة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
مازال اسم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني متصدرًا مؤشرات البحث بـ جوجل، بسبب الأقاويل حول زواجهما العرفي خاصة بعد ظهور محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدا أن عمه لم يتزوج من سعاد حسني.