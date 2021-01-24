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فن

أسيادنا اللي بيخدمونا.. خالد النبوي يواجه هجوما من جمهوره بسبب صورة مع مساعديه

الأحد 24/يناير/2021 - 12:11 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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شروق ابراهيم
أثار الفنان خالد النبوي جدلا كبيرا بنشر صورة له مع مساعديه من موقع تصوير فيلم "الكهف" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "مع أسيادنا اللي بيخدمونا.. أحلى صباح مع أم يوسف وعم أحمد في التصوير".


وعلق متابعو خالد النبوي أن مصطلح "اللي بيخدمونا" لا يليق بهدف نشر الصورة التي تعد إجبارا لخاطر العاملين في الفيلم، ليرد النبوي قائلا: "خادم القوم سيدهم وكلنا بنخدم بعض نبقى كلنا إيه".

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوي وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، والنجمة ريم مصطفى، والفنان صبري فواز، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، والفنانة الشابة هاجر أحمد، والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتفل فريق عمل فيلم أهل الكهف ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .

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