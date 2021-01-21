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فن

وليد منصور يطرح البوسترات الرسمية لـ «أهل الكهف»

الخميس 21/يناير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة
طرح منظم الحفلات الشهير والمنتج وليد منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البوسترات الرسمية لفيلم «أهل الكهف»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب القدير توفيق الحكيم، ومن المقرر طرحه قريبًا بدور العرض، وظهرت البوسترات من العصر القديم، حيث يظهر عدد من أبطال العمل بملابس المحاربين القدماء. 

تدور قصة فيلم أهل الكهف من عام 250 ميلاديًا وما بعدها بـ 309 سنة بعد الخروج من الكهف، وهو من انتاج وليد منصور.  

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومصطفى فهمي، محمد فراج  وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عيد، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وعبدالرحمن أبوزهرة، والعديد من النجوم، ومعالجة سينمائية السيناريست أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.
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