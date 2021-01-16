مبسوط جدا.. محمد ممدوح يعلق على مشاركته في فيلم الكهف مع خالد النبوي

شارك الفنان محمد ممدوح جمهوره، عبر إنستجرام ، بصورة جديدة له ، مع الفنان خالد النبوي ، والكاتب ايمن بهجت قمر ، من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف".





وعلَّق محمد ممدوح على الصورة "ومبسوط جدا اني هشتغل مع النجم خالد النبوي واساتذة كبار زي أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة استنونا قريب في فيلم #أهل_الكهف".





أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.



