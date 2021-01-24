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اقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.11% فى نهاية أولى جلسات الأسبوع

الأحد 24/يناير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات أداء البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100"، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4434 نقطة.

 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة.
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