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اقتصاد

الحديد والصلب: حققنا نصف مليار جنيه إيرادات خلال 6 أشهر

الأحد 24/يناير/2021 - 03:56 م
الحديد و الصلب
الحديد و الصلب
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علياء فوزى
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن إيرادات النشاط الجاري للشركة سجلت 554.87 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن المبيعات المحلية والصادرات بلغت 116.3 مليون جنيه خلال نوفمبر 2020.

يشار الى أن الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.

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وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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