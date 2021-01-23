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اقتصاد

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

السبت 23/يناير/2021 - 06:09 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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علياء فوزي
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن حقوق ومكتسبات العاملين بشركة الحديد و الصلب هى الاولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤكدا علي إعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.

ويشار الى الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اتخذت قرارا بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ بشأن تصفية شركة الحديد والصلب.

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وأكدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.
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