225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن حقوق ومكتسبات العاملين بشركة الحديد و الصلب هى الاولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤكدا علي إعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
ويشار الى الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اتخذت قرارا بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ بشأن تصفية شركة الحديد والصلب.
وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.
ويشار الى الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اتخذت قرارا بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ بشأن تصفية شركة الحديد والصلب.
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وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.