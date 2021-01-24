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برلمان

مطالب نيابية حول الدعم المباشر لنظام الري بالتنقيط وتمويله وإسقاط الديون عن الفلاح

الأحد 24/يناير/2021 - 03:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مطالب نيابية حول الدعم المباشر لنظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، فضلا عن التساؤلات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع. 

فى البداية قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه برغم المساعي لتغيير نظام الري بالاعتماد علي النظم الحديثه لكنها لم تؤتي بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض علي المدرسة القديمة في الري، فماهي خطط تغيير الثقافه العامة في هذا الصدد حتي تلاقي النظم الجديدة قبول شعبي. 

وتساءل عبد العزيز، عن خطة الحكومة لاحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة علي المياه وعما اذا كانت الافضليه باستيرادها أم الاستمرار في زراعتها لاسيما وإنها محاصيل استراتيجية. 

من جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقي عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية في مصر واضافة قدرات مائية لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصر. 

وشدد بدراوي، علي ضروره أن تتولي الدوله بنفسها زمام ملف الري بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده علي أهمية دعم الفلاح بقوله : الوزارت بتعاقب الفلاح مش بتساعده.  

فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقي لاسيما وأن الفلاح حاله لا يخفي عن أحد علي حد قوله. 

وفي السياق ذاته دعا البرلماني، إلي  ردم أحد الردم في ساقلته والتي وصفها بـ"ترعة الموت" لاسيما وأنها تشهد عدد من الحوادث. 

بدوره أشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلي اسناد مهمةالاشراف الفني والهندسي للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع  والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.
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