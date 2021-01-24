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محافظات

ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمطاي في المنيا

الأحد 24/يناير/2021 - 04:05 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

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من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، وإدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخل احدى الصيدليات بمدينة مطاي، ومخصص للبيع لباقي صيدليات المراكز المجاورة، حيث تم تحريز ادوية بدون فواتير داخل المخزن ، كما تم تحريز جهاز حاسب آلي يحوي معلومات عن الأدوية وكمياتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، و تسليم المضبوطات للنيابة لتوالي التحقيقات، كما طبقت الوحدة المحلية الغرامة الفورية علي 14 مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية.


وفي سياق متصل وجه المحافظ  اللواء أسامة القاضي الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، بفحص إحدى الحالات بلا مأوي بقرية ريحانة بالمركز  والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.

ووجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وعلى الفور توجه رئيس مدينة ابوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي بمديرية التضامن ، وتبين ان الحالة لمواطن ضرير ليس لديه مأوي.

وأكد رئيس المدينة انه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لايداع الحالة بإحدى دور الرعاية بعد تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم واجراء كافة الفحوصات الطبية له ..

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