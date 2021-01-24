مصرع عامل مسن صدمته سيارة أمام إحدى قرى مركز المنصورة

لقي عامل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبوره الطريق أمام قرية "ميت علي" مركز المنصورة
ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي على طريق ( المنصورة - طناح ) أمام قرية " ميت على " دائرة مركز المنصورة.
أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين : أنه أثناء سير السيارة رقم ( داس ، ۳۹۸ ملاکی ) قيادة "محمد شبكت العدل محمود" ٢٦ سنة ، عامل ومقيم قرية " كرم الجديدة " دائرة المركز على الطريق المشار اليه اصطدمت بالمدعو "منصور علی منصور زيادة " ٨٤ سنة ، عامل ومقيم قرية " ميت على " دائرة المركز ، وذلك حال عبوره الطريق ما ادى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته وتم نقل جثمانه الى مستشفى المنصورة الدولي بسؤال شقيق المتوفى "أحمد علي منصور " ٦٣ سنة ، بالمعاش ، ومقيم بذات القرية .. أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك . بسؤال قائد السيارة .. أيد ذات المضمون ، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه . لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .