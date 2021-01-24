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محافظات

مصرع عامل مسن صدمته سيارة أمام إحدى قرى مركز المنصورة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:26 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
لقي عامل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبوره الطريق أمام قرية "ميت علي" مركز المنصورة 

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود  بلاغا  لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة  بوقوع حادث تصادم ومتوفي على طريق ( المنصورة - طناح ) أمام قرية " ميت على " دائرة مركز المنصورة.

أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص  تبين : أنه أثناء سير السيارة رقم ( داس ، ۳۹۸ ملاکی ) قيادة "محمد شبكت العدل محمود" ٢٦ سنة ، عامل ومقيم قرية " كرم الجديدة " دائرة المركز  على الطريق المشار اليه اصطدمت بالمدعو "منصور علی منصور زيادة " ٨٤ سنة ، عامل ومقيم قرية " ميت على " دائرة المركز ، وذلك حال عبوره الطريق ما ادى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته وتم نقل جثمانه الى مستشفى المنصورة الدولي بسؤال شقيق المتوفى "أحمد علي منصور " ٦٣ سنة ، بالمعاش ، ومقيم بذات القرية .. أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك . بسؤال قائد السيارة .. أيد ذات المضمون ، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه . لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .
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