مصرع عامل مسن صدمته سيارة أمام إحدى قرى مركز المنصورة

لقي عامل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبوره الطريق أمام قرية "ميت علي" مركز المنصورة





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي على طريق ( المنصورة - طناح ) أمام قرية " ميت على " دائرة مركز المنصورة.



