وفاة رئيس نادى الأدب بكفرالزيات متأثرا بكورونا

توفي الشاعر والأديب الدكتور عبدالغنى مصطفى رئيس نادى الأدب بقصر ثقافة كفرالزيات في الغربية، اليوم الأحد، داخل مستشفى حميات كفرالزيات التابع لمديرية الصحة في الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعى فرع ثقافة الغربية ولفيف من الأدباء والمثقفين، الشاعر والأديب الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
وكان الراحل ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل مستشفى حميات كفرالزيات، وتدهورت حالته إلى أن وافته المنية.