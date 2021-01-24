وفاة رئيس نادى الأدب بكفرالزيات متأثرا بكورونا

توفي الشاعر والأديب الدكتور عبدالغنى مصطفى رئيس نادى الأدب بقصر ثقافة كفرالزيات في الغربية، اليوم الأحد، داخل مستشفى حميات كفرالزيات التابع لمديرية الصحة في الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.









ونعى فرع ثقافة الغربية ولفيف من الأدباء والمثقفين، الشاعر والأديب الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



