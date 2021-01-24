هاتريك أوكويي يقود إنبي لفوز مثير على البنك الأهلي في الدوري

سجل هدف فريق انبي الأول اللاعب جون أوكويي إيبوكا في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .

وخرج أحمد علي مهاجم نادي البنك الاهلي بعد تعرضه لإصابة قوية بعد اصطدمه برأس محمد جاد حارس مرمي انبي وسقط مغشيا عليه ليخرج بعدها من اللقاء.





وعادل فادي فريد النتيجة لـ البنك الأهلي في الدقيقة 59، لكن جون أوكويي أكد نفسه بطلًا للمباراة، بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لـ إنبي في الدقيقتين 74، 79.





وأحرز كريم بامبو الهدف الثاني لـ البنك الأهلي في الدقيقة 84، لكنه لم يشفع لفريقه لتجنب الخسارة، ليحقق إنبي نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنبي للنقطة 13 في المركز السادس، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.





وكان البنك الأهلي بدأ المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: محمود الزنفلى





الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم





الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد





الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على