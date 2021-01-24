ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

الأحد 24/يناير/2021 - 04:32 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
Advertisements
محمد شحتة
‏تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير.‏

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التحية والتقدير والاعتزاز لشهدائنا من أبطال الشرطة المصرية ‏الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال ‏الشرطة في حماية المواطنين، وبسط الأمن ونشر الاستقرار، داعيًا الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا ‏بالخير والأمن والاستقرار والسلام.‏
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيدهم.. برلماني: رجال الشرطة ما زالوا يقدمون التضحيات للدفاع عن الوطن

البرلمان يهنئ السيسي بعيد الشرطة و 25 يناير.. جبالي: نتذكر فيها رجالا ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. رئيس الشيوخ: ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية.. والأجيال تستلهم منها المثل والقدوة

رئيس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

خريجي الأزهر تهنئ رجال الشرطة ببني سويف في عيدهم الـ 69

الهيئة الوطنية للانتخابات تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

ترشيحاتنا

تسجيلات بصوت العندليب .. هل تزوج عبد الحليم من سعاد حسني؟ "القصة الكاملة"

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يورجن كلوب: ليفربول لن يتعطل بسبب محمد صلاح

أخبار الفن.. خالد النبوي يواجه هجوما حادًا بسبب صورة مع مساعديه.. وحقيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

زادت 6 أضعاف .. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل