الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

‏تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير.‏



