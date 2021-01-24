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مرأة

أسباب المسام الواسعة.. تشوه جمال البشرة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:30 م
اسباب المسام الواسعة
اسباب المسام الواسعة .. تشوه جمال البشرة
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اسماء محمد
تعد بشرة الوجه هى عنوان جمال المرأة ولكن للأسف تعاني بعض الفتيات والسيدات من ظهور المسام كبيرة بالبشرة مما يشوه جمالها ويجعلها أقل جاذبية.

وقبل التفكير فى علاج الماسم الواسعة يجب معرفة اسباب ظهورها والقضاء عليها أو تجنبها للتمكن من الاستمتاع ببشرة جميلة وجذابة دون الحاجة لاستخدام المستحضرات الباهظة أو الذهاب لدى الطبيب.

ونقلا عما اورده موقع " برايت سايت " تنتج مسام الجلد مادة شبيهة بالزيت تسمى الزهم ، وهو ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة وتشبعها بالأكسجين ، كما أنه يساعد على امتصاص المكونات الصحية من مستحضرات التجميل، ولكن إذا كان الجلد ينتج الكثير من الدهون ولا يحصل على الرعاية المناسبة ، تصبح المسام متسخة ومتضخمة مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

الأسباب الرئيسية للمسام الواسعة:

زيادة إنتاج الزهم  والدهون. قد يكون ذلك بسبب رداءة الطعام، والإجهاد، التعرض لأشعة الشمس من دون واقية من الشمس، نوع خاطئ من مستحضرات العناية بالبشرة أو كوميدوغينيك مستحضرات التجميل .

انخفاض في مرونة الجلد . مع تقدم العمر ، يتباطأ إنتاج الكولاجين ، ويصبح الجلد أقل مرونة ، وتبدو المسام أكبر. كما يؤدي التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس إلى تدمير الكولاجين.

الوراثة والجينات . اكتشف العلماء أن مسام النساء الآسيويات لا تتغير كثيرًا مع تقدم العمر ، لكن مسام النساء الهنديات تزداد اتساعًا. لا يمكنك تغيير جيناتك ، ولكن إذا غيرت أسلوبك في العناية بالبشرة والطعام ، يمكنك مساعدة بشرتك على الظهور بشكل أفضل.
ماذا يمكن ان يفعل:

تقليل إنتاج الزهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة النظر في نظامك الغذائي وإجراءات العناية بالبشرة ومكونات مستحضرات التجميل الخاصة بك.
احمي بشرتك من تدمير الكولاجين باستخدام واقي الشمس كل يوم.
منع زيادة حجم المسام عن طريق تنظيفها بانتظام وترطيبها واستخدام مستحضرات التجميل التي لا تسبب انسداد المسام.
لن يغير هذا الأسلوب نوع بشرتك ولكنه سيساعد على جعل مسامك أصغر وأكثر وضوحًا.
هذا بالاضافة الى اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه الطازجة الى حد كبير هذا بجانب استخدام مستحضرات تجميل مناسبة للبشرة واتباع روتين عناية جيد ويقلل الدهون وليس يخفيها تماما.
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