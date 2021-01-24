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أخبار العالم

وفاة أمريكي بكورونا بعد ساعات من تلقيه لقاح مضاد للفيروس

الأحد 24/يناير/2021 - 05:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
أعلن مكتب شرطة مقاطعة بلاسر الأمريكية بأن مواطنا توفي بعد ساعات قليلة من تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان شرطة مقاطعة بلاسر: "تلقى مكتب شرطة مقاطعة بلاسر مؤخرا إخطارا بوفاة شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا - كوفيد 19 في نهاية ديسمبر الماضي .. وتلقى اللقاح ضد كوفيد -19 قبل ساعات قليلة من وفاته في 21 يناير 2021".

قال مكتب شرطة مقاطعة بلاسر في منشور على فيسبوك إن المسؤولين في مقاطعة بلاسر يحققون في وفاة الشخص الذي مات بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا يوم الخميس.

قال المسؤولون إن اللقاح لم يتم إدارته من قبل الصحة العامة في مقاطعة بليسر.

Placer County Public Health and the Placer County Sheriff-Coroner Division were recently notified of the death of an...

Posted by Placer County Sheriff's Office on Saturday, January 23, 2021
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