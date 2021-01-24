تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية





لا ينفك المذيع بقناة الزمالك واللاعب الدولي السابق خالد الغندور عن إطلاق التصريحات الساخنة التي تتسبب في مناوشات بينه وبين جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي التي تتعقب تصريحات الغندور ومواقفه للرد عليها.





آخر التصريحات الغريبة والتي صنفتها الجماهير كأحد شطحات خالد الغندور هي مطالبته للفيفا بغشراك الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية عقب انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي وهو ما اعتبرته الجماهير موقفا غريبا ومطالبة ليس في محلها خاصة ان الزمالك وصيفا من ضمن 7 أندية تمتلك نفس الفرصة حول العالم.





لكن مباراة أسوان والزمالك التي انتهت بالتعادل شهدت 3 تصريحات غريبة من خالد الغندور تسببت في مناوشة جديدة بينه وبين جماهير الأهلي التي ردت على الغندور قائلة "إنت عايز خناقة !"





تصريحات الغندور جاءت في مجملها رافضة لإدارة كرة القدم في مصر وتشكو من تفضيل أحد الأندية عن الآخرين وتدّعي ظُلم نادي الزمالك الذي ينافس على البطولة ويحتل المركز الأول مناصفة مع الأهلي.





في محل حديثه قال الغندور أكد الغندور أن حارس مؤمى فؤيق أسوان أمسك بإحدى الكرات من داخل المرمر مؤكدا ذلك، ثم تراجع مرة أخرى ليقول إن الكرة بها شك وليس يقينًا أنها مرت إلى المرمى.





وفي تصريح آخر اعتبرته الجماهير مدخلا للتعصب وتحريض جماهير الزمالكن قال الغندور متهكما من تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي " عايزين مصر تتبسط لما يكون فيه نادي يمثل مصر يذهب لكأس العالم وهو سعيد، نخفف عقوبة الشناوي ونخلص على الزمالك تحكيميًا". وهو ما ردت عليه الجماهير بأن الأهلي ليس طرفا في مباراة أسوان وعانى من أخطاء تحكيمية في مبارتي البنك الأهلي ووادي دجلة.





وساقت بعض الجماهير تصريحات مماثلة للغندور يهاجم فيها التحكيم تحت هاشتاج #خالد_الغندور الذي تصدر مواقع التواصل وأهم تلك المنشورات التي أعادت نشر تصريحات الغندور " الحكم محمد يوسف هو الذي احتسب هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا رغم وجود خطأ ضد محمد شريف لكنه احتسب خطأ في هدف مصطفى محمد ضد أسوان ".





ونقل مستخدم آخر عن الغندور " خالد الغندور بيقسم بالله على الهواء إن الكرة عدت خط المرمي.. وبيقولك لو عندنا البتاعة اللى بتصفر دي زى إنجلترا هاتحسبها جووول".





اما عن التصريحات التي اتهم فيها النادي الاهلي واتحاد الكرة بالفساد صراحة فنقلها أحد الجماهير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا خالد الغندور بيقول لجمهور الزمالك افرحوا بناديكم اللي معندوش دواعي امنية اللي مفيش حد في ضهره وبيجامله زي اندية تانية.. افرحوا بفريقكم اللي بيكسب بمجهود مش بالحكام و الفساد".





ولا زالت الأجواء الجماهيرية مشحونة بين جماهير الأهلي والزمالك مع مناوشات فيسبوكية بين الطرفين وتصريحات ساخنة من المحسوبين على الجهتين، في انتظار قرارات جديدة من اتحاد الكرة خاصة بالتحكيم مع شكاوى متوالية من معظم الأندية بالدوري.