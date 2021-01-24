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رياضة

الدوري السعودي.. التعادل 2 - 2 يحسم مواجهة أبها والقادسية.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 05:57 م
أبها ضد القادسية
أبها ضد القادسية
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محمد السعيد
حسم التعادل 2 - 2 مباراة أبها والقادسية التي جمعتهما على ملعب المحالة ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي.

افتتح أبها التسجيل عن طريق صالح العمري  فى الدقيقة 20، قبل أن يعود التونسي سعد بقير ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تمكن حسن العمري من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح القادسية في الدقيقة 50.

وسجل كاروليس أندريا هدف التعادل في الدقيقة 59 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتقى أبها إلى المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن  القاسية صاحب التاسع بـ 20 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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