التربية المتحفية تعقد ندوة عن إعداد المتاحف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت عنوان: "إعداد المتاحف لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة" تنظم الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار محاضرة عبر التطبيق الافتراضي Zoom، من خلال الرابط المشار اليه أسفل البيان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي.





وتلقى المحاضرة أمل عزت، استشاري نفسي وتربوي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة Hope City.





يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار التعاون المثمر والمشترك بين الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ومؤسسة Hope City لمزدوجي الإعاقة.





من جانبها، أشارت تهاني نوح المشرف العام على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بأن محاور المحاضرة ستتناول التعريف بمعني كلمة متحف طبقًا لتعريف المجلس الدولي للمتاحف ICOM، وتعريف المتحف الدامج، وكيفية عمل الإتاحة بالمتاحف وتيسير الوصول إليها، بالإضافة إلى مفهوم التصميم الشامل للتعلم واستخدامه في المتاحف، ورفع كفاءة المتحف وتأهيله ليكون متحفًا متكاملًا دامجًا للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وكيفية إعداد وتدريب أمناء المتاحف للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.





وأضافت أن هذه المحاضرة تأتي في ضوء الدور التوعوي الذي تقوم به الإدارة، لتأهيل المجتمع لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لدمجهم من خلال المتاحف بالمجتمع، كخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة_مصر 2030.





للمشاركة فى الندوة اضغط هنا





Meeting ID: 717 1411 2671