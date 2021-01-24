ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زراعة البرلمان: بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي كأعلاف

الأحد 24/يناير/2021 - 07:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملفات وزارة الزراعة كثيرة ومشكلااتها عديدة، وأن الوزير السيد القصير، حاول حل مجموعة منها، ولكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب تدني أسعار الحاصلات، موضحا: خسارة مزارعي البطاطس كبيرة بعد وصوله 70 قرش وتكلفته 3 جنيه، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه باع الفلاح انتاجه بـ 15 ألف.

وواصل الحصري خلال الجلسة العامة: بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي كأعلاف، فماهي الأسباب وراء ذلك، وأن استمرار خسائر الفلاحين سينتج مشكلة كبرى، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تأخذ المحاصيل الاسترايتيجة من الفلاحين بسعر مناسب.

وتطرق بعدها الحصري لأزمات القطن، قائلا:كنا نزرع 2 مليون فدان للقطن، انخحفضت إلى 100 ألف فدان، وأن ماحدث في 2018 من قيام الحكومة بتسعير القطن، وتخلي الدولة عن عدم استلامه من المزارع أثر بالسلب الشديد، كما أن قصب السكر وبنجر السكر يعانوا ارتفاع التكاليف ، وأن مستلزمات الإنتاج الزراعي وملف الأسمدة كافة النواب لديهم شكاوى بخصوصه.

وتابع: نعاني ارتفاع مستلزمات صناعة الدواجن، وأن  90% من استهلاكنا للذرة نستورده من الخارج، ولابد من مراعاة أن يكون هناك توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة : ندعم الفلاح بشكل كبير.. وصدّرنا كميات كبيرة من البطاطس رغم أزمة كورونا.. فيديو

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

توريد قصب السكر بـ 750 جنيها.. الفلاحين تطالب برفع سعر القصب لـ 1000 جنيه.. والمنتجين: ظالم للفلاح.. حسين أبو صدام: لم يزد منذ 3 سنوات

على غرار تحيا مصر.. نائب يتقدم بأول تشريع لـ إنشاء صندوق لدعم المزارعين

ترشيحاتنا

فاوتشي يحذر: سلالة كورونا الجديدة القادمة من بريطانيا أشد فتكا

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة لـ جمهوره.. شاهد

تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى «وقف قنوات المهرجانات» على اليوتيوب

مي عز الدين تبحث عن الحب المفقود في وعد

بإطلالة بيضاء.. شيما صابر تخطف الأنظار بصحبة زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة

يشبه السرطان.. قصة مرض حفيدة فريد الأطرش النادر