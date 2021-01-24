أمريكا في انتظار ملياردير جديد.. بيع إحدى تذاكر يانصيب قيمتها مليار دولار

بيعت واحدة من تذكرة يانصيب الفائزة قيمة ربحها مليار دولار بولاية متشيجان الأمريكية، مما يجعل هذه التذكرة ثالث أكبر جائزة يانصيب بتاريخ الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت جائزة Mega Millions الكبرى تزداد قيمتها منذ 15 سبتمبر ، عندما تم بيع تذكرة فائزة في ولاية ويسكونسن.

زادت قيمة الجائزة الكبرى للعبة اليانصيب Mega Millions بعد أكثر من أربعة أشهر بدون فائز بفضل الحظ السيئ والاحتمالات الضعيفة واللعب المنخفض الذي تم إلقاء اللوم فيه جزئيًا على جائحة فيروس كورونا.

فيما تصل قيمة جائزة اليانصيب التالية 20 مليون دولار.

يأتي سحب ليلة الجمعة القادمة بعد يومين من مطابقة التذكرة المباعة في ماريلاند لجميع الأرقام الستة المسحوبة وفازت بالجائزة الكبرى بقيمة 731.1 مليون دولار.

تُلعب اللعبة في 45 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر فيرجن الأمريكية.