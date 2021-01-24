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رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليفربول بهدف جرينوود

الأحد 24/يناير/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل مانشستر يونايتد مع فريق ليفربول 1-1 في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة الاتحاد الإنجليزي.

أحرز ماسون جرينوود هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة ٢٦ بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد.

وكان محمد صلاح أحرز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة .١٨

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - ويليامز - فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - ميلنر - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو
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