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فن

أخبار السينما.. درة: فخورة بالمشاركة في تحكيم مهرجان أفلمها أون لاين.. محمد ثروت مع تماسيح النيل

الأحد 24/يناير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الاخبار الخاصة بصناعة السينما نستعرض ابرزها فى التقرير التالى .. 


حدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن المختلف في السينما المصرية خاصة بعد ان عرض له مؤخرا فيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة والسينما المصرية.

وقال لـ"صدى البلد"، ان التواجد في السينما المصرية له طعم مختلف، موضحا انه تربى على الفن المصري وارتبط بالعديد من النجوم الكبار، مثل يوسف وهبي وجلال الشرقاوي.

واشار الي ان العمل في السينما المصرية كان حلما بعيد المنال ولكنه تمكن من تحقيقه.


اثار الفنان خالد النبوي جدلا كبيرا بنشر صورة له مع مساعديه من موقع تصوير فيلم "الكهف" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "مع أسيادنا اللي بيخدمونا.. أحلى صباح مع أم يوسف وعم أحمد في التصوير".

وعلق متابعو خالد النبوي أن مصطلح "اللي بيخدمونا" لا يليق بهدف نشر الصورة التي تعد إجبارا لخاطر العاملين في الفيلم، ليرد النبوي قائلا: "خادم القوم سيدهم وكلنا بنخدم بعض نبقى كلنا إيه".

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوي وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، والنجمة ريم مصطفى، والفنان صبري فواز، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، والفنانة الشابة هاجر أحمد، والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.


أعربت الفنانة درة عن سعادتها البالغة بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الاولى لـمهرجان أفلمها اون لاين السينمائي، الذي يهتم بالافلام القصيرة ، مشيرة الي أنها سبق وشاركت في لجان تحكيم للعديد من المهرجانات ، وأن مثل هذه التجارب تضيف اليها كثيرًا .

وأشارت درة إلى انها شاهدت العديد من الافلام المشاركة بالمهرجان، وأعجبها مجموعة منها وسوف تستمتع بمناقشة هذه الافلام مع زملائها بلجنة التحكيم للاستقرار على الافلام الفائزة .


أكدت الفنانة سماح انور رئيس مهرجان منصة "افلامها" ال"اون لاين"في دورته الأولى يحمل شعار "سينما المرأة" هو مهرجان لصناع السينما المستقلة وذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بحضور أعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة والمخرج كمال عبد العزيز والمنتج أحمد عاطف والكاتب عبد الرحيم كمال. 

أشارت أنور مصر كانت "هوليود الشرق" حتي عام ٢٠٠٠ لأنها كانت تنتج حوالى ١٢٠ فيلما كل عام في حين تنتج ان انتاجات السينما الامريكية ب"هوليوود" تتخطي الان ال ٧ آلاف فيلما في العام وان السبب في هذه الفجوة هو منتج وصناع السينما المستقلة. 


نشر الفنان محمد ثروت صورتين له من كواليس تصوير فيلم "تماسيح النيل" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعلق محمد ثروت قائلا: "من كواليس تصوير فيلم #تماسيح_النيل".

وظهر محمد ثروت بصحبة الفنانة سامية الطرابلسي وحمدي الميرغني والنجمة ويزو والفنان خالد الصاوى وكريم عفيفى.
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