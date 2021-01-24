محمد رمضان يشعل إنستجرام بصورة.. شاهد

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى:

تصدر النجم محمد رمضان، تريند "رقم ١" على يوتيوب بكليبه الغنائي الجديد "مصباح علاء الدين" الذي طرحه منذ ساعات عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





الأغنية تشهد الظهور الأول لابنة محمد رمضان الكبرى "حنين" التي شاركته بالغناء والتمثيل خلال الكليب.



