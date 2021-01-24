كأس العالم لليد.. مصر تلاعب الدنمارك حال حصولنا على المركز الثاني بالمجموعة

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إن البداية اليوم أمام سلوفينيا كانت صعبة، ولعبة كرة اليد اعتادت أن تفرح المصريين، وكنا نتمنى أن نفوز اليوم، وحاليا تلعب السويد أمام الاتحاد الروسي، ونتمنى الفوز للأخير حتى نحتل المركز الأول، ولكننا لو حصلنا على المركز الثاني سنلاعب الدنمارك.





وأضاف "نصر"، خلال برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس" مع خيري رمضان وكريمة عوض، ما نطلبه الآن تهدئة اللاعبين واستشفاء، لأن المجموعة كانت صعبة للغاية، والـ 4 فرق كانت تتنافس على الصعود حتى آخر دقيقة، والمباراة القادمة ستكون صعبة.





وتابع "أول هاتف بعد فوزنا على سلوفينيا كان من زوجتي، ورئيس الوزراء كان موجودا اليوم فى ملعب المباراة، وكان يتابع لأنه لاعب كرة يد سابق فى الزمالك، فهو يعطينا دعما معنويا، واهتمامهم يعطى دفعة معنوية كبيرة، ولم يقابل اللاعبين لأنه "ممنوع".



