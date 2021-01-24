ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

100 مليون جرعة.. هالة زايد: تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة غدا.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 10:00 م
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
داليا أحمد
قالت الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إن اليوم تم تطعيم الأطقم الطبية فى مستشفى أبو خليفة و معظم المحافظات المقررة،  وسيتم غدا تلقيح كل مستفيات مصر الحكومية والتابعة للقوات المسحلة والشرطة ،ثم   الأطقم الطبية التى تواجه المرضى العاديين و بعد ذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أوضحت  هالة زايد  خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on ،أنه تم حصر الأطقم  الطبية التى البدء بها  فى مستشفى أبو خليفة وكل الأطقم  وقعت على الموافقة للحصول على اللقاح ، مشيرة إلى أنه  لا يمكن تحديد وقت انتهاء تطعيم الأطقم الطبية .

وأكدت هالة زايد ،أن وزارة الصحة أجرت تعاقد  للحصول على 100 مليون جرعة خلال الاسابيع القادمة ، منوهه إلى أن مصر أول دولة إفريقية حصلت على اللقاح وأمرت بتطعيمه ومازالت مستمرة فى المشاركة فى إنتاج اللقاحات، متابعة أن الدول العظمى تعثرت فى الحصول على اللقاحات من بعض شركات الأدوية العالمية.
 
وتابعت وزيرة الصحة والسكان  انه  لا يوجد جدول معلن لإنتهاء التلقيح للأطقم الطبية، وستصل شحنات اللقاحات خلال هذا الأسبوع أو أول الأسبوع القادم  وسيتم الإعلان عن عددها فور وصولها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف عن أول فئة تتلقى لقاح كورونا غدا .. فيديو

الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل تستعد للتطعيم بلقاح كورونا

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

وزيرة الصحة تتابع تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

بالأسماء.. هذه المستشفيات تبدأ التطعيم ضد كورونا غدا

وزيرة الصحة: جميع مستشفيات مصر الحكومية تحصل على لقاحات كورونا بداية من غدٍ

ترشيحاتنا

هالة زايد تكشف عن موعد تلقى اللقاح للمواطنين العاديين.. فيديو

تعهدت بمساعدة السعودية.. تحرك عاجل من واشنطن بعد هجوم الحوثيين على الرياض

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه .. نائبة تطالب بتغليظ عقوبات ضرب الرجل زوجته

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

عوض تاج الدين: العالم توصل إلى 5 لقاحات فقط لكورونا.. وأعداد الوفيات المعلنة ليست حقيقية

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا بشأن وزارة الإسكان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة