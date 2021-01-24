100 مليون جرعة.. هالة زايد: تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة غدا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إن اليوم تم تطعيم الأطقم الطبية فى مستشفى أبو خليفة و معظم المحافظات المقررة، وسيتم غدا تلقيح كل مستفيات مصر الحكومية والتابعة للقوات المسحلة والشرطة ،ثم الأطقم الطبية التى تواجه المرضى العاديين و بعد ذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





أوضحت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on ،أنه تم حصر الأطقم الطبية التى البدء بها فى مستشفى أبو خليفة وكل الأطقم وقعت على الموافقة للحصول على اللقاح ، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد وقت انتهاء تطعيم الأطقم الطبية .





وأكدت هالة زايد ،أن وزارة الصحة أجرت تعاقد للحصول على 100 مليون جرعة خلال الاسابيع القادمة ، منوهه إلى أن مصر أول دولة إفريقية حصلت على اللقاح وأمرت بتطعيمه ومازالت مستمرة فى المشاركة فى إنتاج اللقاحات، متابعة أن الدول العظمى تعثرت فى الحصول على اللقاحات من بعض شركات الأدوية العالمية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان انه لا يوجد جدول معلن لإنتهاء التلقيح للأطقم الطبية، وستصل شحنات اللقاحات خلال هذا الأسبوع أو أول الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عن عددها فور وصولها.