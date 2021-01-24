إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

أفادت قناة "العربية"، في نبأ لها اليوم، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية في منطقة أبو طيور الحدودية.





قالت "العربية": "الجيش الإثيوبي قصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني رد على القصف ولم يعلن عن أي خسائر في قواته حتى الآن".





يأتي ذلك فيما تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، حيث هاجمت ميليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي مجموعة من القوات الحكومية داخل أراضي الخرطوم.





ومطلع الشهر الجاري، اتهم السودان قوات إثيوبية بشن هجوما على منطقة الفشقة بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص؛ 5 نساء وطفل.





وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، من مغبة اندلاع حرب مع إثيوبيا بسبب النزاع الحدودي بينهما، مضيفا "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا".



