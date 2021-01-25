أسباب تصفية شركة الحديد والصلب.. فيديو

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، : خام الحديد متوفر في شركة الحديد والصلب حيث ان الشركة تستطيع أن توفر 2.3 مليون طن خام حديد سنويا ولكن أزمة شركة الحديد والصلب تتمثل في خام فحم الكوك. الأحزابأنأزمة





وأضاف عمرو درويش خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ،: شركة الحديد والصلب خاطبت شركة فحم الكوك وردت عليها بخطاب يفيد بجدولة الديون المتواجدة على الشركة وبعد ذلك يمكن للشركة الحصول على فحم الكوك، مؤكدا أن شركة الحديد والصلب يمكنها تسديد مديونياتها .





وفي ذلك الصدد واوضح النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،: سبب تصفية شركة الحديد والصلب ليس بسبب عدم توافر خام الحديد أو فحم الكوك والسبب هو أن الشركة رغم توافر جميع الموارد اللازمة للتصنيع فيها إلا أنها كانت تخسر في النهاية . ذلكالأحزابأناللازمةإلاأنها



