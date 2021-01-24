محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بهدفين في شباك مانشستر يونايتد

ودع ليفربول بطولة كاس الاتحاد الانجليزي من الدور الرابع بخسارته من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





هدفا ليفربول أحرزهما محمد صلاح، لكنهما لم يكن كافيان لإبقاء فريقه في البطولة.





وبهدفي صلاح، رفع الفرعون المصري أهدافه هذا الموسم مع ليفربول ل ١٩ هدفا ليصبح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في مختلف البطولات بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.





صلاح أصبح أول لاعبا في ليفربول يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد علي ملعب أولد ترافورد منذ ستيفن جيرارد الذي فعلها عام ٢٠١٤ في البريميرليج.





صلاح أصبح أول لاعبا يسجل هدفين في مباراة واحدة علي ملعب اولد ترافورد في بطولة كأس الاتحاد منذ روبي فاولر الذي فعلها في نصف نهائي كأس بطولة عام ١٩٩٦