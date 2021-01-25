النمنم: أردوغان يستغل الإخوان للضغط على مصر.. فيديو

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان سوف يظلون يراهنون على الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن أهم الدراسات التي تصدر عن الإسلام السياسي تكون من فرنسا وبريطانيا.





وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصر كان لها اصدقاء حقيقيين في العالم كله، ولا يمكن أن نغفل ذلك أبدا، مؤكدا أن الإخوان لم ولن يستفيدوا ولم ولن يتعلموا.





وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الإخوان للضغط على مصر في أمور معينة، مشيرا إلى أن السياسة التركية تغيرت تجاه الإخوان منذ عامين، حيث أنها سلمت أحد العناصر الإرهابية إلى مصر، وأظن أن هذا يعتبر "عربون محبة" من الجانب التركي.



