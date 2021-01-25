بعد تصريحه المثير للجدل.. شاهد أول تعليق من الفنان محمد نجاتي

عبر الفنان محمد نجاتي، عن حزنه للإدراك الخاطئ لتصريحاته الأخيرة، بأن الفن تأثيره أفضل من أي عمل آخر.





وأضاف الفنان محمد نجاتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، "اتكلمت بصفتي أب وليس فنان، والناس فهمت الموضوع بالعكس"، متابعا أن الفن له دور وتأثير كبير على وجدان الجميع في العصر الحالي، "وحديثي كان طالع من قلبي".





وتساءل الفنان محمد نجاتي "مين يقول على نفسه أفضل من الشيوخ ورجال الدين او أستاذة الجامعات؟"، متابعا "هذا مستحيل وضد المنطق بالمرة".





وتابع الفنان محمد نجاتي "متربي وطالع من منطقة شعبية، وزعلت جدا لأن فهمني الجميع بشكل خطأ"، موضحا "كنت أتحدث من ناحية قوة التأثير وعيل صغير ميعملش كدا".