ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إعلان اللاعب انضمامه.. الأهلي يصدم المنصورة وينفي التعاقد مع حازم هاني

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:28 ص
حازم هاني المدافع
حازم هاني المدافع الشاب المنضم حديثا للنادي الأهلي
Advertisements
حسام الحارتي
نفي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي التفاوض مع لاعب المنصورة الصاعد حازم هاني الذي أعلن أمس " انتقاله لصفوف المارد الأحمر .


وقال أمير توفيق في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، لم نتفاوض مع لاعب المنصورة للانضمام لصفوف الفريق رغم إعلان اللاعب انتقاله للفريق.

وتابع:" ربما يكون حازم هاني لاعب المنصورة الشاب قد تفاوض معه مسئول بقطاع الناشئين بالنادي، لكن بالنسبة للفريق الأول لم يحدث أي تفاوض.. والأهلي لا يسمح بإعارة لاعبيه بدون مقابل مادي.

وعن وجود عروض لأي لاعبين في يناير الجاري: "تلقينا عروضا لبعض لاعبي الأهلي في يناير ولكن من سيفكر في الرحيل قبل مونديال الأندية.

وأضاف مدير تعاقدات الأهلي: لا توجد أزمة لدينا في حراسة مرمى الأهلي كما يحاول البعض أن يردد وعلي لطفي من الحراس المتميزين جدا.

واستكمل: موسيماني لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى بالأهلي. 

وأكد أمير توفيق: هناك خطوات جديدة في ملفات تمديد عقود اللاعبين بالأهلي.  

واتم توفيق حديثه: حسمنا اليوم ملف التمديد لحمدي فتحي وديانج والبقية سوف تأتي وفق تكليفات لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من شادي رضوان بعد الانضمام لـ نادي البنك الأهلي

بينهم 3 من الاهلى.. 5 صفقات جديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري قبل الموسم الجديد

نشرة الرياضة.. كواليس صفقات الأهلي الأخيرة.. وإصابة تريزيجيه بـ 6 غرز.. أحمد عفيفي يقترب من الزمالك

بسبب أحمد سيد زيزو.. خالد الغندور يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤول في الأهلي

أكذوبة التعاقد مع زيزو| أمير توفيق يرد بقوة على مثيري التعصب من الزملكاوية

فشل صفقة سيرينو.. كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 674 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و57 وفاة

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شهادات ومناصب حصلت عليها الراحلة عبلة الكحلاوي

براءة نقص الأكسجين.. القصة الكاملة لانتحار مصاب بـ كورونا بعزل كفر الدوار

انتبهوا.. أحمد موسى يحذر المواطنين: ضغوط كبيرة على مصر من الغد

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات