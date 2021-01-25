فاكرة نفسها نجمة.. خالد البرماوي: فتاة الأهرامات بعد خروجها من الحبس أخذت جائزة

قال خالد البرماوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي: "فتاة الأهرامات أما تحطمت في تريند تحولت من موديلز لأزياء شعبية إلى نجمة"، معقبا: "اتحبست وخرجت وتفاجأنا اليوم بإنها حصلت على جائزة".





وأضاف "البرماوي" خلال برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس" مع خيرى رمضان وكريمة عوض: "بدأت تعمل بيان صحفي وتبعته للصحفيين بسبب حصولها على جائزة في مسابقة البي ستار".





وتابع الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي: "سلمى الشيمي كانت "تريند " عشان عملت حاجة كان فيها بُعد إداري وبُعد مالي خطأ ، وبُعد أخلاقي ممكن نتفق أو نختلف عليه".

وأكمل "البرماوي": "أن في النهاية لما خرجت ، مكنش من المفترض أن يتحول الموضوع إلى نجمة ومسابقات وجوائز ومؤتمرات".

معقبًا: "بقت فاكرة نفسها نجمة".