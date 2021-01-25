بصورة مكتملة من ناحية الانتشار.. معلومات صادمة عن كورونا في لبنان

أكد وزير الصحة اللبناني الأسبق، محمد جواد خليفة، على وجود أزمة صحية كبرى في بلاده، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال الوزير اللبناني في تصريحات تلفزيونية: "يوجد ازمة صحية كبيرة في ​لبنان​ والمرض اي الوباء هو بصورة مكتملة من ناحية الانتشار ومن ناحية عدد المرضى".





وأضاف: "عدد المرضى الذين يحتاجون الى تنفس اصطناعي، لدينا نحو 900 إصابة بالعناية المركزة منها نحو 260 على أجهزة ​التنفس​ وهذا معدل طبيعي".





وتابع أن: "اللقاحات الموجودة حاليًا تنتج من شركات مهمة وتوافق عليها منظمة الصحة العالمية ومن ثم توافق عليها السلطات المحلية واذا حصلت هذه الامور يتم اعطاء اللقاح للمواطنين".





وأشار إلى أن: "من يتلقى اللقاح يبقى قادرًا على نقل عدوى كورونا للآخرين، واللقاح لا يعمل في الجسم إلا بعد الحصول على الجرعة الثانية".



