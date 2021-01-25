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أخبار العالم

بصورة مكتملة من ناحية الانتشار.. معلومات صادمة عن كورونا في لبنان

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:42 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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قسم الخارجي
أكد وزير الصحة اللبناني الأسبق، محمد جواد خليفة، على وجود أزمة صحية كبرى في بلاده، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال الوزير اللبناني في تصريحات تلفزيونية: "يوجد ازمة صحية كبيرة في ​لبنان​ والمرض اي الوباء هو بصورة مكتملة من ناحية الانتشار ومن ناحية عدد المرضى". 

وأضاف: "عدد المرضى الذين يحتاجون الى تنفس اصطناعي، لدينا نحو 900 إصابة بالعناية المركزة منها نحو 260 على أجهزة ​التنفس​ وهذا معدل طبيعي". 

وتابع أن: "اللقاحات الموجودة حاليًا تنتج من شركات مهمة وتوافق عليها منظمة الصحة العالمية ومن ثم توافق عليها السلطات المحلية واذا حصلت هذه الامور يتم اعطاء اللقاح للمواطنين". 

وأشار إلى أن: "من يتلقى اللقاح يبقى قادرًا على نقل عدوى كورونا للآخرين، واللقاح لا يعمل في الجسم إلا بعد الحصول على الجرعة الثانية". 

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