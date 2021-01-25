اللهم أنر قبرها.. بسمة وهبة تنعى الداعية عبلة الكحلاوي

نعت الإعلامية بسمة وهبة ، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشر بسمة وهبة عبر حسابها بـ "إنستجرام" صورة للراحلة، وعلقت قائلة: "اللهم انر قبرها وظلمته وآنس وحدتها".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







