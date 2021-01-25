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أخبار العالم

مقتل 5 أشخاص بينهم جنين في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:03 ص
إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا
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شريف سيد
أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية. 

وقالت الشرطة إن إحدى القتلى سيدة حامل، حيث قُتل طفلها الذي لم يولد بعد، مشيرة إلى أن الصبي الذي أصيب بطلق ناري نُقل إلى مستشفى قريب ومن المتوقع أن ينجو، وفق ما نقلته شبكة "اي بي سي نيوز". 

ووصف راندال تايلور، قائد إدارة شرطة مدينة إنديانابوليس، الحادث بأنه "أكبر حادث إطلاق نار في المدينة منذ أكثر من عقد".

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا يفيد بإطلاق نار، فتوجهت لتجد 5 قتلى داخل منزل، في إطلاق نار. 

وأكدت الشرطة ان الحادث لم يكن عشوائيا، إلا أنها لم تكشف عن المشتبه به. 

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