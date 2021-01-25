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رياضة

ربنا يجعلك من أهل الجنة.. سيد معوض ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:30 ص
سيد معوض
سيد معوض
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مصطفى كرم
نعى الكابتن سيد معوض مساعد مدرب منتخب مصر، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر سيد معوض  عبر حسابة بـ "إنستجرام" صورة للراحلة وعلق عليها قائلا "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك يا دكتورة عبلة ويتقبل كل أعمالك الصالحة وكلامك الطيب ويجعلك من أهل الجنة اللهم امين يارب العالمين". 

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 
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