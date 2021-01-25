ربنا يجعلك من أهل الجنة.. سيد معوض ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعى الكابتن سيد معوض مساعد مدرب منتخب مصر، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ونشر سيد معوض عبر حسابة بـ "إنستجرام" صورة للراحلة وعلق عليها قائلا "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك يا دكتورة عبلة ويتقبل كل أعمالك الصالحة وكلامك الطيب ويجعلك من أهل الجنة اللهم امين يارب العالمين".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.



