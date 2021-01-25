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فيتامين د.. تعرف على أهم الفيتامينات ومصادرها الغذائية للوقاية من كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعتبر تناول الأكل الصحي و الغني بالعناصر الغذائية و الفيتامينات من أكثر الأمور التي تؤدي إلي تقوية جهاز المناعة و التصدي للأمراض المعدية التي على رأسها فيروس كورونا المستجد.

لذا كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،  عن أبرز الفيتامينات و مصادرها الغذائية للوقاية من فيروس كورونا، وهي: 

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- فيتامين أ : المشمش والجزر والبطاطا الحلوة والحليب ومنتجاته والبيض.
- فيتامين ب 6 : الزنجبيل والثوم وبذور الحلبة والعدس.
- فيتامين ب 9 : الفول السوداني ، الجوز ، الفستق ، فول الصويا ، بذور الكتان  ، المانجو ، والبازلاء الطازجة.
- فيتامين ب 12 :الحليب ومنتجات الألبان والدواجن والبيض واللحوم والأسماك.
- فيتامين ج : الخضار الورقية الخضراء ، والحمضيات ، والجوافة ، والليمون .
- فيتامين د: ضوء الشمس والبيض والأسماك الدهنية والحليب.
- فيتامين هـ: المكسرات والبذور.

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