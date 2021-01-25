فيتامين د.. تعرف على أهم الفيتامينات ومصادرها الغذائية للوقاية من كورونا

يعتبر تناول الأكل الصحي و الغني بالعناصر الغذائية و الفيتامينات من أكثر الأمور التي تؤدي إلي تقوية جهاز المناعة و التصدي للأمراض المعدية التي على رأسها فيروس كورونا المستجد





لذا كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الفيتامينات و مصادرها الغذائية للوقاية من فيروس كورونا، وهي:





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- فيتامين أ : المشمش والجزر والبطاطا الحلوة والحليب ومنتجاته والبيض.

- فيتامين ب 6 : الزنجبيل والثوم وبذور الحلبة والعدس.

- فيتامين ب 9 : الفول السوداني ، الجوز ، الفستق ، فول الصويا ، بذور الكتان ، المانجو ، والبازلاء الطازجة.

- فيتامين ب 12 :الحليب ومنتجات الألبان والدواجن والبيض واللحوم والأسماك.

- فيتامين ج : الخضار الورقية الخضراء ، والحمضيات ، والجوافة ، والليمون .

- فيتامين د: ضوء الشمس والبيض والأسماك الدهنية والحليب.

- فيتامين هـ: المكسرات والبذور.



