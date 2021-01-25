شاهد.. الداخلية تنتج فيلم المهمة بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

عرضت فضائية صدى البلد ، ببرنامج صباح البلد فيلما قصيرا قامت وزارة الداخلية بإنتاجه بعنوان "المهمة" بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 69.





وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلما قصيرا بعنوان المهمة في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا.





ملحمة الإسماعيلية تعيد ذكريات البطولة والفداء عن تضحيات الشرطة في عيدها الـ 69.





وتحل الذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا ومصابا من رجال الشرطة أثناء التصدي للمستعمر البريطاني ورفض تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم.



