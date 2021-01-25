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اقتصاد

حماية المنافسة: الجهاز يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:49 ص
استثمارات اجنبية
استثمارات اجنبية
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنافسية لمصر عالميًا وتشجيع الابتكار والإنتاجية، لأن أحد أهم أهداف الجهاز هو فتح الأسواق وخلق بيئة تنافسية تيسر للشركات لدخول الأسواق.

وأشار إلى أن الجهاز يهدف بالأساس إلى حماية المنافسة ومنع أية ممارسات احتكارية ضارة بالأسواق، وتضر بالاقتصاد القومي ككل،لافتا إلى أن الجهاز تمكن خلال عام 2020 من حسم 39 قضية حتى ديسمبر من العام الماضي، وحاليا ينظر في حوالي 100 قضية والجهاز لديه فريق متميز في مجالي الاقتصاد والقانون قادرون على إحداث فارق في الاقتصاد المصري.



وقال إنه بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نضع دائمًا المواطن نصب أعيننا، ونقوم بمراقبة كافة القطاعات، خاصة قطاع الرعاية الصحية والأغذية لمواجهة أية مخالفات أو ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار السلع والخدمات المقدمة في تلك القطاعات، وسبق ونجح الجهاز في التصدي لمثل تلك الممارسات خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الأسعار ليست العامل الوحيد فقط التي ينظر لها الجهاز، ولكن ينظر أيضًا إلى تحسين جودة المنتج، وزيادة الابتكار، ودخول شركات جديدة إلى السوق، ومن الممكن ألاّ يرى المستهلك فائدة كل ذلك على المستوى القصير، ولكن كل ذلك سيفيده على المستوى البعيد، فعلى سبيل المثال، في قضية الدواجن، حدث اتفاق بين المتنافسين على خفض الأسعار، وكان الهدف من وراء ذلك هو منع شركات أخرى من الدخول في السوق، وقد يرى المستهلك في ذلك الوقت أن خفض الأسعار من مصلحته، ولكن على المستوى البعيد، سيحدث تعويض لتلك الخسائر، وسيرتفع السعر لأضعاف.
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