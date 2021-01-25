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تعليم

دار علوم القاهرة: إجراء الامتحانات بعد 20 فبراير

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:09 ص
الدكتور عبد الراضي
الدكتور عبد الراضي رضوان
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أحمد الشاهد

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، في الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للخطة التي وضعها مجلس الجامعة .

وكشف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إجراؤها بعد يوم 20 من شهر فبراير القادم ، بعد انتهاء إجازة نصف العام .

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وأضاف "رضوان" أنه حتى الآن سيتم إجراؤها كما هو مقرر لها في مقر الكلية ، إلى أن تصدر قرارات جديدة بهذا الشأن من حيث كيفية إجراؤها .

وتابع ، أن الامتحانات ستتم وفقًا للخطة التي وضعتها الكلية قبل قرار التأجيل ، مع تغيير موعد الامتحانات الخاصة بكل مادة وفقًا للمواعيد الجديدة المقررة .

وكان عميد كلية دار العلوم قد أوضح ، أن الكلية تتواصل مع الطلاب على المنصة الالكترونية ، والتفاعل معهم وتدريبهم على أشكال الامتحانات تمهيدًا لها ، وزيادة خبراتهم على هذه المنصات الالكترونية .


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