دار علوم القاهرة: إجراء الامتحانات بعد 20 فبراير





قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، في الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للخطة التي وضعها مجلس الجامعة .





وكشف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إجراؤها بعد يوم 20 من شهر فبراير القادم ، بعد انتهاء إجازة نصف العام .





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وأضاف "رضوان" أنه حتى الآن سيتم إجراؤها كما هو مقرر لها في مقر الكلية ، إلى أن تصدر قرارات جديدة بهذا الشأن من حيث كيفية إجراؤها .





وتابع ، أن الامتحانات ستتم وفقًا للخطة التي وضعتها الكلية قبل قرار التأجيل ، مع تغيير موعد الامتحانات الخاصة بكل مادة وفقًا للمواعيد الجديدة المقررة .





وكان عميد كلية دار العلوم قد أوضح ، أن الكلية تتواصل مع الطلاب على المنصة الالكترونية ، والتفاعل معهم وتدريبهم على أشكال الامتحانات تمهيدًا لها ، وزيادة خبراتهم على هذه المنصات الالكترونية .







