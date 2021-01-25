الصحف الإماراتية اليوم: تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية.. المصادقة على إنشاء سفارة لأبوظبي في تل أبيب.. بايدن يلغي قرار ترامب بتخفيف قيود السفر.. واشتباك بين القوات الهندية والصينية على الحدود

‎ مصر تسجل 674 إصابة جديدة بكورونا و 57 وفاة الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه السعودية

«صحة أبوظبي» تعتمد 3 فحوص جديدة للكشف عن «كورونا»

إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز 98.77 مليون حالة

الأوروبيون يطالبون مُنتجي لقاحات كورونا بـ «الشفافية»

إصابة الرئيس المكسيكي بـ" كورونا"

قمة دولية افتراضية بشأن المناخ تنطلق اليوم





تناولت الصحف الكويتية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة الاتحاد الضوء على اعلان وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 57 وفاة. وأشارت الوزارة إلى تعافي 321 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126 ألفا و 497 شخصا حتى مساء الأحد.









محليا، أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا بامتياز، حفل بإنجازات وطنية نفخر بها على كل المستويات، وندخل عامًا حكوميًا وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي وما أنجزه رغم تحديات جائحة «كورونا»، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عامًا مختلفًا واستثنائيًا.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث اعتمد المجلس عددًا من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.





وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توافرت لهم الإمكانية المادية.. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة، وعشرات الآلاف من الطلاب سنويًا».





أوضحت صحيفة الخليج تأكيد شركة «الاتحاد للطيران» أنها ستبدأ في تنفيذ جواز السفر الرقمي الصحي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، بهدف تسهيل حركة سفر الركاب من دون عوائق.





ذكرت صحيفة البيان أن دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أعلنت اعتماد ثلاثة أنواع فحص جديدة يمكن استخدامها لتشخيص حالات الإصابة بـ «كوفيد-19» في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية في الإمارة، ليبلغ بذلك عدد أنواع الاختبارات المعتمدة في الإمارة للكشف عن فيروس «كورونا» خمسة فحوص، مشيرة إلى أن الفحوص الجديدة تعتمد على سرعة الحصول على النتائج، وتوفر الوقت على الأطباء وتساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية الواجب تقديمها للمرضى.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.





وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





وركزت صحفية الاتحاد على مصادقة مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل .





قالت صحيفة الوطن إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، افتتح أمس، مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، في مدينة العقبة “اقصى جنوب الأردن” المخصص لاستقبال المصابين بفيروس “كورونا”.





واستمع جلالة الملك إلى إيجاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الذي أكد أن المستشفى يأتي انسجامًا مع الأولويات الوطنية بتوفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة لمواجهة جائحة “كورونا”، ولتكون رديفًا لباقي المستشفيات عقب انتهاء الجائحة.





ذكرت صحيفة الإمارات اليوم ان قوات الأمن العراقية فرضت، أمس الأحد، تدابير أمنية جديدة غير مسبوقة في العاصمة بغداد، بعد أيام من تفجير انتحاري مزدوج، أودى بحياة 32 شخصًا، وأصاب أكثر من 100 آخرين.





وشملت التدابير الجديدة إغلاق معظم الطرق القريبة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية ومقر الحكومة.









دوليا، أفادت صحيفة الخليج بان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيدالاثنين، فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيّين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، في وقت تُكثّف الإدارة الجديدة عملها بهدف الاستجابة للجائحة.





وأضاف المسؤول أنّ بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضًا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام أمريكية، وذلك على خلفية تقارير تشير إلى أنّ نسخًا متحوّرة من فيروس «كورونا» المستجدّ تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة.





قالت صحيفة البيان إن الاتحاد الأوروبي طالب شركات إنتاج اللقاحات بـ«الشفافية»، بعد إعلان «أسترازينيكا» و«فايزر» التأخير في تسليم الجرعات، وفيما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه مازال من المبكر الحديث عن إلغاء القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، بدأت مصر، أمس، حملة تطعيمات للطواقم الطبية في مستشفيات العزل الخاصة بمرضى «كورونا».





أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19".





وقال الرئيس المكسيكي - على صفحته على موقع تويتر - إن الفحوصات أثبتت إصابته بـ"كوفيد - 19".. لافتا إلى أن الأعراض خفيفة وأنه يتلقى العلاج الطبي.. مضيفا أنه سيتابع الشؤون العامة للبلاد خلال فترة تلقي العلاج وأن وزير داخليته سيدير مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد في غيابه.





أفادت صحيفة الاتحاد بأن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم بلغ أكثر من 98.77 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و123 ألفا و 871 حالة وفاة.





وأظهر الإحصاء أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.





قالت صحيفة الخليج إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أعرب أمس، عن أسفه لأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «تحاور مع كوريا الشمالية أكثر مما فعل مع الأوروبيين»، متوقعًا أن يكون الحوار مع خلفه جو بايدن «أكثر احترامًا» حتى لو افتقر أحيانًا إلى «التقارب».





وأعلن ميشال في حديث لإذاعة «يوروب 1» الفرنسية وقناة «سي نيوز» وصحيفة «ليزيكو»، أن «السنوات الأخيرة أفسدت العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة. للأسف ما أقوله ليس مزحة، الرئيس السابق تحاور مع كوريا الشمالية أكثر مما فعل مع الأوروبيين».





أشارت صحيفة الاتحاد إلى انطلاق، اليوم الاثنين، قمة دولية افتراضية بشأن المناخ بمشاركة عدد من قادة العالم.





ومن بين الضيوف المتوقعين جون كيري، الذي سيظهر لأول مرة كمبعوث مناخي للإدارة الأميركية الجديدة.





والقادة الأخرون الذين من المتوقع مشاركتهم في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج.





وتنعقد قمة التكيف مع المناخ بناء على دعوة من الحكومة الهولندية ولكنها ستعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.





و أفادت صحيفة البيان بأن القوات الهندية والصينية تواجهت الأسبوع الماضي عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هملايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد ستة أشهر على معارك وقع فيها قتلى، على ما ذكرت مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية.



