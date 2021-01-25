"غرفة الإسكندرية" تناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقانون 206 لسنة 2020.





وتناول اللقاء مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والمقترحات الخاصة بالتعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.





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جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأحمد حسن، نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والبديوي السيد، ومحمود مرعي، والسيد أبو قمصان مستشار الغرفة.

ومن مصلحة الضرائب المصرية كلًا من مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وممدوح عمر، وجمال دياب، مقرر لجنة "الممول والضريبة"، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول الضريبة"، ووكيل وزارة المالية، وشيرين لطفي، رئيس قسم متابعة بالإدارة العامة للحاسب الآلي- إسكندرية أول.





وفي سياق متصل، نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، وبالتعاون مع منظومة التدريب والتعليم المزوج، بوزارة التربية والتعليم، أمسية تكنولوجية تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنظومة التعليم والتدريب المزدوج"، عبر برنامج ZOOM.









جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية" و الدكتور محمد يونس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد رزق محمد أستاذ بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والدكتورة دعاء سعادة خبيرة المناهج والمهن الصناعية بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، والمشرف العام على الأمسية المستشار نبيل بدوي، مستشار شئون الصناعات وريادة الأعمال بـ"غرفة الإسكندرية".









وقال أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته الافتتاحية، إن أزمة كورونا أدت إلى انتعاش عملية التحول الرقمي، وكان ذلك واضحًا في برنامج مثل zoom، والذي ارتفع استخدامه بشكل كبير وواضح نتيجة جائحة كورونا، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي هو أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها الصناعة في الوقت الحالي.









كما قدم صقر، مقدمة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نبذة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفوائده في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي هو العامل الأساسي فيما يخص الثورة الصناعية الرابعة.









من جانبه، أوضح الدكتور محمد رزق محمد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسب، ومختص بمحاكاة الذكاء الخاص بالعقل البشري، من خلال البرامج والأجهزة المختلفة.









وأضاف أن هناك عدة تعريفات ومفاهيم للذكاء الاصطناعي، والهدف الأساسي له هو جعل جهاز "الكمبيوتر" يفكر بطريقة ذكية تساوي تفكير العقل البشري، موضحًا أن مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ منذ 1950، بينما بدأ مصلطح "التعلم العميق" المرتبط بالذكاء الاصطناعي بالظهور منذ عام 2007.









وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسهيل الحياة في الكثير من الأمور، كاستخدام "الروبوت" في الصناعة أو المنزل، وبالتالي تسهيل الحياة اليومية على البشر، موضحًا أن أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي روبوت "صوفيا"، وهو شبيه بالبشر، صممته شركة "هانسون روبوتيكس"، لكي تتعامل مع السلوك البشر، وتتمكن من الإجابة عليهم.



