مواطن يوناني يهدي محافظة الإسكندرية تاجا وقاعدة عمود أثري روماني توارثه من أجداده

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد بمكتبه، بالمواطن اليوناني الجنسية انجلوس بانديلز فورونوس والذي يبلغ من العمر ٨١ عاما من مواليد الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية.

جاء ذلك على أثر مكالمة هاتفية قام بها المواطن اليوناني مع المحافظ والتي أفاد خلالها برغبته في إهداء قطعتين أثريتين "تاج وقاعدة عمود أثرى روماني توارثه من أجداده" توارثهم منذ سنوات عديدة من خالته كريستينا فيليب كوستونتينو صاحبة المحل اليوناني الشهير إلييت "Elite".

وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى السيد انجلوس بانديلز على قيامه بإهداء قطعتين آثرتين من العصر الروماني لمحافظة الإسكندرية، مشيدا بالدور الذي قام به والذي ينم عن مدى الانتماء والحب الذي يكنه لمصر وأنه عاشق لتراب مصر.

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وأكد الشريف أن أنجلوس هو مثال لكل مصري لابد أن يحتذى به، داعيًا جميع المصريين وخاصة في المحافظات التي يتواجد بها آثار مثل الأقصر والصعيد والجيزة أن يتخذوه قدوة في ذلك من أجل الحفاظ على ثروات مصر الأثرية وتعظيم مكانتها .

من جانبه؛ أعرب المواطن اليوناني عن سعادته البالغة عن مدي الاهتمام الذي تلقاه من محافظ الإسكندرية عقب الاتصال الهاتفي الذي حدث بينهما ، واستقباله الفوري له. وقيامه بتوجيه كافة الجهات المعنية بأخذ القطعتين لوضعها فى مكانهما الصحيح .

وأوضح المواطن اليوناني أنه نظرا لحبه الشديد لتلك القطعتين الآثرتين كان حريص أن يتم الحفاظ عليهما ووضعهما في المكان الصحيح لهما من خلال اهدائهما إلى محافظة الإسكندرية شاكرا فى هذا الإطار حفيده الذي ساعده لتحقيق تلك الأمنية. خاتما حديثه بقوله" مصر ستبقى أم الدنيا.. واثارها ستبقي خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر".

وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليوناني انتقلت فورا لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد ابو الحمد مدير عام الاثار بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية إلى منزل المواطن اليوناني، حيث تم نقل القطعتين الأثريتين فى حراسة شرطة الاثار التى تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة وإيداعهما بمعمل الترميم، لإجراء أعمال الترميم اللازمة، سيتم بعدها نقل القطع الأثرية إلى أحد مخازن الآثار. واتخاذ الاجراءات القانونيةً المتبعة فى هذا الشأن.