صحيفة: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على قاعدة عسكرية في كردفان

أفادت وسائل إعلام سودانية اليوم الثلاثاء بأن الجيش السوداني تمكن من استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية استولت عليها ميليشيات الدعم السريع منذ الأيام الأولى للحرب بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

أوضحت مصادر عسكرية سودانية لصحيفة "سودان تريبيون" أن "قوات الفرقة الخامسة مشاه انفتحت منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء في الاتجاه الشرقي لمدينة الأبيض وقادت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع تمكنت خلالها من السيطرة على معسكر جبل العين وقرية أبو الغر".

وقالت الصحيفة السودانية إن معسكر "جبل العين" يبعد نحو 20 كلم شرق الأبيض ويقع على الطريق القومي الرابط مع ولاية النيل الأبيض وهو مركز التدريب الرئيس لقوات الفرقة الخامسة مشاه "الهجانة" وسيطرت عليه قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى للحرب واستغلته في تضييق الخناق على الأبيض.

واستعاد الجيش السوداني السيطرة على معسكر قوات الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية بمدينة الأبيض بعد وقت وجيز من الاستيلاء عليه من قوات الدعم السريع.