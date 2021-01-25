مسرحية مؤثرة عن تضحيات الشرطة في عيدهم الـ 69 .. شاهد
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:48 م
الرئيس السيسي
عرض التليفزيون المصري مسرحية مسجلة عن تضحيات رجال الشرطة فى عام 1952، و ما تم فى معركة الإسماعيلية
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وقام الرئيس السيسي بالتصفيق عندما شاهد المسرحية المؤثرة و المميزة، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بطولة الفنان الكبير أحمد خليل و محمد الشرنوبى .
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .
ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .
وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة الإرهابية.