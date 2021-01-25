مسرحية مؤثرة عن تضحيات الشرطة في عيدهم الـ 69 .. شاهد

ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة الإرهابية.