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توك شو

مسرحية مؤثرة عن تضحيات الشرطة في عيدهم الـ 69 .. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:48 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
عرض التليفزيون المصري مسرحية مسجلة عن تضحيات رجال الشرطة فى عام 1952، و ما تم فى معركة الإسماعيلية.

وقام الرئيس السيسي بالتصفيق عندما شاهد المسرحية المؤثرة و المميزة، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بطولة الفنان الكبير أحمد خليل و محمد الشرنوبى .

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .


ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .


وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة الإرهابية.

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