مثالا للعطاء والانتماء.. محافـظ المنوفية يقدم التهنئة لرجال الشرطة.. صور





توجه صباح اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والعقيد نادر البربري المستشار العسكري للمحافظة إلى مقر مديرية أمن المنوفية ، لتقديم التهنئة احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية-مدير أمن المنوفية ولفيف من قيادات المديرية.





وقدم محافظ المنوفية التهنئة لمدير أمن المنوفية ورجال الشرطة من ( ضباط – جنود – أفراد) ومواطني المنوفية والشعب المصري أجمع بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة ، مؤكدا علي أن جهود رجال الشرطة وما يتحملونه من أعباء وما يقدموه من بطولات وتضحيات يعد مثالًا للعطاء والانتماء لمصرنا الحبيبة ، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدًا نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

كما وجه محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي ، مؤكدًا علي أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.