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برلمان

شباب البرلمان: نجاح معركة البناء ‏والتنمية بفضل توافر الأمان والاستقرار

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:36 م
النائب محمود حسين،
النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
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فريدة محمد
‏توجهت لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين بالتهنئة للرئيس  عبد الفتاح السيسي واللواء  محمود توفيق وزير الداخلية ولرجال الشرطة وقيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة التاسعة وستين .

وقالت اللجنة في بيان أصدرته تلك المناسبة التي تخلد ذكراه موقعة الإسماعيلية عام 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا ‏وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعد أن رفضوا رجال الشرطة تسليم سلاحهم وأخلاق مبنى المحافظة من الاحتلال الإنجليزي .

وقالت اللجنة نثمن  بكل التقدير والاعتزاز والفخر جهود رجال الشرطة المصرية الذين  يسطرون  كل معاني التضحية والفداء لحفظ أمن واستقرار وطننا الغالي مصر من أجل أن يحيا شعبها كريما عزيزا شامخا لا ينحني أبدا الا للخالق وحده .

وقالت اللجنة أنه معركة البناء ‏والتنمية التي يقود ملحمتها  الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بفضل ما ينعم به الوطن من أمان واستقرار على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية وظروف بالغة الصعوبة التي تشهدها المنطقة .

و  قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب : " كلي ثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم في تجاوز المحن و الصعاب  بتكاتفنا  ووحدتنا وإننا ‏سنجني ثمار التنمية بعد سنوات من العمل والتعب والجد والاجتهاد".
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