السيسي عن ملحمة الإسماعيلية: نستدعي منها المعاني والقيم

البرلمان يهنئ السيسي بعيد الشرطة و 25 يناير.. جبالي: نتذكر فيها رجالا ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. رئيس الشيوخ: ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية.. والأجيال تستلهم منها المثل والقدوة