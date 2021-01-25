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السيسي عن ملحمة الإسماعيلية: نستدعي منها المعاني والقيم

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجال القوات الشرطة المصرية بعيدهم الـ69، وأن هذا العيد يوافق ذكرى غالية في السجلات الوطنية المصرية، ويحتفل بالرجال البواسل الذين أظهروا وطنيتهم في ملحمة الإسماعيلية، وان هذه المناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية للمعاني والقيم. 

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن تلك الذكرى الوطنية ضحى فيها ابطالنا الغاليون بأرواحهم، ومن اسمى تلك القيم والمعاني قيمة الكبرياء الوطني، ونتذكر معا شهداء الشرطة الذين رفعوا اسم مصر عاليا، لافتا الى ان ملحمة الاسماعيلية رسمت لوحة وطنية خالدة عام 1952. 


واضاف الرئيس السيسي، ان في تلك الملحمة تلاحمت بطولات الشرطة والشعب اثناء تصديهم للعدوان، وتشهد للعالم اجمع ان يد المصريين يدا واحدة أمام العدوان الغاشم. 
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