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حوادث

ضبط شخص أنشأ شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت بالبساتين

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:01 م
ضبط شخص أنشاء شبكة
ضبط شخص أنشاء شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت
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كتب محمد صبري

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخص لقيامه بإنشاء شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت بمقابل مادى بالمخالفة للقانون ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتوافر معلومات وتحريات تؤكد قيام صاحب محل بالبساتين بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل إشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون ، تم إستهدافه وتمكن رجال الأمن باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبطه حال تواجده بالمحل.

 وبمداهمة المحل عثر بداخله على (جهاز لاب توب يحوى مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم فى الإدارة والتحكم فى منظومة توزيع الإنترنت ، عدد 12 جهاز راوتر نت ، عدد 6 جهاز راوتر واى فاى تستخدم فى إستقبال الإنترنت ، جهاز سويتش عمومى لتوزيع الإنترنت ، عدد 10 جهاز سويتش لتوزيع الإنترنت ، كارت ذاكرة "فلاشة" محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة ، عدد2 إريال هوائى لإستقبال إشارة الواى فاى عدد 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين ، كمية من الأسلاك التى تستخدم فى التوصيلات ) .

وبمواجهته إقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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